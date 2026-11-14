Schietpartij in Alkmaar: 1 persoon zwaargewond, 2 personen op de vlucht

Op de Platte Stenenbrug in het centrum van Alkmaar heeft zaterdagavond omstreeks 21.45 uur een schietpartij plaatsgevonden. Door het schietincident is er één persoon zwaargewond geraakt.

​Vanwege de ernstige situatie zijn meerdere ambulances en een traumateam opgeroepen om medische hulp te verlenen aan het slachtoffer. Het slachtoffer is met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

​De straat is door de politie afgezet voor sporenonderzoek en de afhandeling van het incident. Over de toedracht van de schietpartij en de identiteit van het slachtoffer is op dit moment nog niets bekend.

Niet zelf benaderen

In verband met de schietpartij is de politie op zoek naar twee personen die zijn gevlucht. Zo omschrijft de woordvoerder van de politie beide mannen als volgt:

- man van ongeveer 20 jaar, licht getint en in zwarte kleding;

- man, donker getint en in een donkere hoodie.

De politie vraagt bij het zien van deze personen ze niet zelf te benaderen, maar de politie te bellen.