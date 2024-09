Politie pakt 19-jarige man op voor beschieting tram in Rotterdam

De politie heeft vrijdagmiddag een 19-jarige man uit Rotterdam opgepakt. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het beschieten van een tram. Dat gebeurde donderdag aan de Groene Hilledijk in Zuid-Hollandse stad. Twee mensen, die buiten de tram stonden, raakten hierdoor gewond.

De schietpartij in Rotterdam-Zuid vond rond 13.15 uur plaats. Een van de gewonden bleef achter en werd door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het tweede slachtoffer is weggegaan. De politie heeft deze persoon nog niet gesproken, meldt een woordvoerder vrijdag.

Over de toestand van het naar het ziekenhuis vervoerde slachtoffer wordt niets gemeld. Ook is onbekend wat de aanleiding was voor het schieten.

ANP