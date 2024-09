Twee gewonden door beschieting tram Rotterdam, dader ontkomt

Bij een beschieting van een tram op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid zijn aan het begin van de donderdagmiddag twee mensen gewond geraakt, meldt de politie. De schutter is gevlucht en nog spoorloos. Een van de twee gewonden is ook zoek. De andere gewonde is overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie denkt dat de tram van buitenaf is beschoten. Ter plaatse zijn meerdere kogelhulzen gevonden.

ANP