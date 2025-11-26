Volg Hart van Nederland
Politie onderzoekt 12 tips over zaak dode man langs Maas in Venlo

Crime

Vandaag, 20:02

De politie heeft sinds dinsdagavond twaalf tips binnengekregen over de overleden man die begin september langs de Maas in Venlo werd gevonden. De tips worden onderzocht, aldus de Limburgse politie. Dinsdagavond werd in het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak.

Op woensdag 3 september werd het lichaam van de 47-jarige man gevonden langs de Groeneweg aan de oever van de Maas. De man, die van Duitse komaf was en geen vaste woon- of verblijfplaats had, sliep daar regelmatig. Hij is volgens de politie met veel geweld om het leven gebracht.

Dinsdagavond toonde de politie onder meer bewakingsbeelden van een onbekende man die mogelijk "heel belangrijk" is voor het onderzoek. De man is in de nacht van 2 op 3 september meerdere keren gefilmd toen hij in de omgeving was van de plek waar het lichaam van de Duitser later werd gevonden.

Door ANP

