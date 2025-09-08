Man (47) met geweld gedood, gevonden in populair wandelgebied in Venlo

Een man die vorige week dood werd aangetroffen aan de Groeneweg in Venlo, blijkt met geweld om het leven te zijn gebracht. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer werd woensdagmiddag 3 september rond 14.20 uur gevonden aan de oevers van de Maas. Het slachtoffer is een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij was bekend bij de politie. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

De politie vraagt getuigen zich te melden. Het gebied rond de Groeneweg is populair bij wandelaars en recreanten. Mogelijk hebben mensen op dinsdagavond, in de nacht van dinsdag op woensdag of op woensdagochtend iets opvallends gezien.