Politie neemt drie auto's van trouwstoet in beslag

Drie auto's van een trouwstoet, waaronder die van de bruidegom, in Bergen op Zoom zijn zondagmiddag in beslag genomen "vanwege asociaal rijgedrag", meldt de politie. Ook zijn acht bekeuringen uitgeschreven.

Een agent zag in zijn vrije tijd ongeveer tien auto's achter elkaar aanrijden op de A4. Ze reden over een doorgetrokken streep, haalden rechts in en reden over de vluchtstrook. De politieman schakelde collega's in en die dwongen de voertuigen op de Saturnuslaan in Bergen op Zoom tot stilstand door de weg te blokkeren. Het komt vaker voor dat een trouwstoet voor problemen zorgt, en soms hebben ze daar zelf ook behoorlijk last van:

0:27 Peperdure auto in de prak tijdens ritje in trouwstoet

Er ontstond een conflict tussen de agenten en het trouwgezelschap. "Een aantal mensen vertoonde provocerend gedrag door blikjes drinken leeg te gooien op straat en harde muziek te draaien. Toen agenten auto's in beslag wilden nemen, waren de sleutels kwijt", aldus de politie. Daarop werden drie huurauto's met Duitse kentekenplaten in beslag genomen en acht bekeuringen uitgedeeld.

ANP