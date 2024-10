Politie neemt bij juweliers vermoedelijk vervalste sieraden van dure merken in

De politie heeft bij sieradenwinkels in Utrecht ruim 17 kilo aan sieraden in beslag genomen. Volgens de politie verkochten de drie zaken in winkelcentrum Overvecht juwelen onder de namen van dure merken als Cartier, Versace en Dior, maar waren die vermoedelijk vervalst. Sieraden van deze designermerken kosten vaak (tien)duizenden euro's per stuk.

Ook online kun je te maken krijgen met fraude, bijvoorbeeld op Marktplaats. Hoe je dat kunt herkennen, zie je in bovenstaande video.

De juwelen zijn meegenomen door de politie voor verder onderzoek. De eigenaren van de winkels worden verdacht van merkvervalsing. Ze zijn niet aangehouden. Volgens een politiewoordvoerster moet uit het onderzoek blijken welke rol ze hebben gehad.

De politie wijst erop dat het maken en verkopen van nagemaakte merkartikelen in Nederland verboden is.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP