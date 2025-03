Politie steeds trager bij spoedmeldingen: aanrijtijden slechtst in tien jaar

De politie komt steeds later opdagen bij spoedmeldingen. In 2024 waren de reactietijden de langzaamste in zeker tien jaar, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. In meer dan 300 gemeenten werd de eigen streefwaarde niet gehaald.

De politie probeert in 90 procent van de spoedgevallen binnen een kwartier ter plaatse te zijn. Maar uit cijfers van de politie, geanalyseerd door RTL Nieuws, blijkt dat dit slechts in 35 gemeenten lukte. Dat betekent dat in het overgrote deel van Nederland de aanrijtijden niet op niveau zijn.

Eerder bleek al dat ambulances steeds vaker te laat arriveren. In meer dan 60 dorpen komen ambulances bij de hoogste spoed vaker buiten dan binnen de norm aan. Nu blijkt dat ook de politie grote moeite heeft om tijdig op meldingen te reageren. De langere aanrijtijden baren zorgen, zeker in noodsituaties waar elke seconde telt.