Ambulance steeds vaker te lang onderweg, zeker op het platteland

Nederlanders moeten steeds langer wachten op een ambulance bij spoedgevallen. Het aantal ritten waarbij de ambulance pas na 15 minuten aankomt, neemt toe. Daarmee worden de vastgestelde aanrijdnormen steeds vaker overschreden. In sommige dorpen is het zelfs eerder regel dan uitzondering dat hulp pas ná een kwartier arriveert. Dat blijkt uit een analyse van bijna drie miljoen ambulanceritten door RTL Nieuws.

Volgens de norm mag slechts 5 procent van de spoedritten langer dan 15 minuten duren. Maar in 2023 werd die grens bij 9,3 procent van de ritten overschreden. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2019. Vooral in plattelandsgebieden en regio’s aan de grens is de situatie zorgelijk. In 63 dorpen en wijken komt de ambulance vaker ná dan binnen een kwartier aan.

RTL Nieuws kreeg de cijfers boven tafel na een Woo-verzoek bij het Ministerie van Volksgezondheid. Tot nu toe waren deze gegevens niet openbaar. De cijfers laten zien dat de hulpverlening in bepaalde regio’s structureel tekortschiet.