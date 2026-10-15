Ruiten uit pand geblazen bij mogelijke explosie in Berkel en Rodenrijs

In Berkel en Rodenrijs (Zuid-Holland) heeft in de nacht van woensdag op donderdag mogelijk een explosie plaatsgevonden. Op beelden is een flinke ravage te zien; ruiten zijn uit het pand aan de Industrieweg geblazen en kozijnen zijn kapot.

Een correspondent ter plaatse ziet dat glas zo'n 15 meter van het pand vandaan ligt. Er is een groot plaats delict gemaakt, aldus de correspondent. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Brand uitgebroken bij autobedrijf

Even verderop, aan de Noordeindseweg, was in deze zelfde nacht een brand uitgebroken bij een autobedrijf. Ook daarbij raakte niemand gewond. De brand zorgde gedurende de nacht voor overlast in de omgeving. De brandlucht werd zelfs in Zoetermeer geroken.

De politie laat aan Hart van Nederland weten onderzoek te doen naar de mogelijke explosie. Ze gaat ervan uit dat er geen link is met de brand.