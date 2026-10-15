Flinke brand bij autobedrijf Berkel en Rodenrijs zorgt voor stankoverlast

Bij een autobedrijf in Berkel en Rodenrijs is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken. De brand aan de Noordeindseweg veroorzaakte flinke rook- en stankoverlast, die zelfs tot in Zoetermeer te merken was. Bij de brand raakte niemand gewond, meldt de veiligheidsregio.

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De brand brak rond 03.30 uur uit bij het autobedrijf, dat is gevestigd in een voormalig boerenbedrijf. De brandweer rukte uit om het vuur te bestrijden. Even voor 05.30 uur werd het sein brand meester gegeven, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

De brand zorgde gedurende de nacht voor overlast in de omgeving. Vooral de rook en de sterke brandlucht waren tot in Zoetermeer merkbaar. Volgens de veiligheidsregio zijn bij de brand geen giftige stoffen vrijgekomen.

Schuur vermoedelijk leeg

Het is nog niet duidelijk wat er precies in de getroffen schuur stond. Dat wordt nog gecontroleerd. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio lijkt het erop dat de schuur leegstond.

In 2024 woedde in hetzelfde pand een grote brand, waarbij een drugslab en overleden man van 20 jaar werden aangetroffen. Het lichaam werd toen gevonden door een 13-jarige jongen. In de video hieronder vertelt de vader van de jongen hierover: