Vier tieners opgepakt voor gewapende overval op juwelier in Zutphen

De politie heeft vier jongens aangehouden in verband met een gewapende overval op een juwelier aan de Beukerstraat in Zutphen. Het incident gebeurde eind augustus en heeft volgens de politie een diepe indruk achtergelaten op het slachtoffer. Alle verdachten zijn tieners. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Warnsveld, twee jongens van 17 en 18 jaar uit Meppel, en een 17-jarige uit Harreveld. Twee van hen worden daarnaast verdacht van een andere overval elders in het land.

De overval gebeurde vlak voor sluitingstijd, toen twee verdachten met gezichtsbedekkende kleding en handschoenen de winkel binnendrongen. Het slachtoffer werd bedreigd met een steekwapen, waarna de daders er met de buit vandoor gingen.

Ze vluchtten op fatbikes richting het station, waar ze werden opgewacht door twee andere verdachten die hielpen bij de ontsnapping.

Een verdachte nog vast

Van de vier verdachten zit er momenteel één vast, terwijl de andere drie voorlopig zijn vrijgelaten. De politie onderzoekt hun precieze rol in de overval. Ook wordt gekeken naar mogelijke verbanden met andere strafbare feiten in het land.