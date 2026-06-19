Politie aanwezig bij school in Kampen na dreigvideo

De politie is vrijdag aanwezig bij de Prisma-school voor speciaal onderwijs in Kampen nadat een man in een onlinevideo bedreigingen heeft geuit richting de school. De politie neemt de dreiging serieus en is volgens een woordvoerder "zichtbaar en onzichtbaar" aanwezig. Op dit moment ziet de politie geen reden om de school te ontruimen.

Volgens De Gelderlander zegt de man in de video onder meer dat hij "33 kogels klaar heeft liggen" en dat mensen moeten uitkijken "want deze gek komt zo naar Kampen toe en gaat moorden plegen". Ook bedreigt hij een aantal andere mensen. Of zij gelieerd zijn aan de school, is niet bekend. Volgens de krant zou de man eerder een incident op de school hebben meegemaakt. Ook zegt hij voor eigen rechter te willen spelen.

"Wij nemen dit soort dreigementen serieus en willen geen risico lopen", aldus een woordvoerder van de politie. De politie staat op dit moment in contact met de personen die genoemd worden in de bedreigingen en is op zoek naar de man.