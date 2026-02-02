Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dode gevonden in Rotterdams appartementencomplex, politie doet onderzoek

Crime

Vandaag, 10:06

Link gekopieerd

In een appartementencomplex aan het Kruisplein in Rotterdam is zondagavond een overleden persoon aangetroffen. De politie doet uitgebreid onderzoek, de oorzaak van het overlijden is namelijk nog niet bekend.

Op videobeelden van een correspondent ter plaatse is te zien dat zondagavond de politie flink is uitgerukt met veel eenheden van de forensische opsporing en recherche. Of er in de woontoren een man of vrouw is aangetroffen, is niet bekend gemaakt. Maandagochtend laat een woordvoerder van de politie weten nog geen verdere uitspraken te kunnen doen over de zaak.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Buren bellen politie voor huilende peuter (2) die urenlang alleen thuis was
Buren bellen politie voor huilende peuter (2) die urenlang alleen thuis was

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.