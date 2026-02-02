Dode gevonden in Rotterdams appartementencomplex, politie doet onderzoek

In een appartementencomplex aan het Kruisplein in Rotterdam is zondagavond een overleden persoon aangetroffen. De politie doet uitgebreid onderzoek, de oorzaak van het overlijden is namelijk nog niet bekend.

Op videobeelden van een correspondent ter plaatse is te zien dat zondagavond de politie flink is uitgerukt met veel eenheden van de forensische opsporing en recherche. Of er in de woontoren een man of vrouw is aangetroffen, is niet bekend gemaakt. Maandagochtend laat een woordvoerder van de politie weten nog geen verdere uitspraken te kunnen doen over de zaak.