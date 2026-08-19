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Man door misdrijf om het leven gekomen in woning Rotterdam

Crime

Vandaag, 20:47

In een woning aan de Botersloot in Rotterdam is woensdagmiddag een overleden man aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Een groep van twintig rechercheurs doet onderzoek naar zijn dood.

Volgens politiewoordvoerder Mariska Snel werd de man gevonden door een bekende die geen contact meer met hem kreeg en daarom naar de woning ging. Wanneer de man precies is overleden, is nog niet duidelijk. "We gaan ervan uit dat deze persoon iets langere tijd geleden is overleden", aldus Snel.

De politie zoekt specifiek naar camerabeelden uit de nacht van maandag op dinsdag tussen 23.00 en 03.00 uur. Volgens Snel is daarop te zien dat meerdere mensen het appartementencomplex verlaten. De politie wil met hen spreken om te achterhalen of zij iets met de zaak te maken hebben of mogelijk weten wat er is gebeurd. Onder meer de forensische en digitale recherche zijn bij het onderzoek betrokken.

Begin januari was er in hetzelfde appartement een steekincident, waarbij een man gewond raakte.

Door Redactie Hart van Nederland

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