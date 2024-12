Man in kelderboxgang Amsterdam overleden door vuurwapengebruik

De op maandag aangetroffen overleden man in het Amsterdamse Osdorp om het leven is gekomen door vuurwapengebruik. Dat meldt de recherche van Amsterdam dinsdagochtend. Het gaat om een 33-jarige man uit Amsterdam. Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) vervolgt het onderzoek.

Maandagochtend bevestigde de politie de vondst van het lichaam (zie video).

Maandagochtend is door een buurtbewoner het slachtoffer aangetroffen in een kelderboxgang. De recherche ging al uit van een misdrijf. Het onderzoeksteam zoekt graag contact met getuigen of mensen die mogelijk meer informatie hebben.

Dat kan ook zijn via camera- of dashcambeelden.