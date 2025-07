Jaren gevangenisstraf voor ouders die zoon hele jeugd lang misbruikten

Een 53-jarige man uit Zwolle is dinsdag veroordeeld tot acht jaar cel voor het jarenlang misbruiken van zijn zoon. Het misbruik vond volgens het slachtoffer tussen de 400 en 500 keer plaats. De 52-jarige moeder van de jongen kreeg drie jaar cel.

Victor L. begon met het misbruik toen zijn zoon vier jaar oud was. Drie jaar later werd ook moeder Veronica S. hierbij betrokken. Tegen de vader was tien jaar cel geëist, tegen de moeder zeven. Haar straf valt lager uit omdat ze volgens de rechtbank minder vaak betrokken was bij het misbruik. "Hoewel dit niets afdoet aan het feit dat verdachte dit wel heeft laten gebeuren en niet heeft ingegrepen, waardoor zij de vreselijke situatie voor het slachtoffer al die jaren in stand heeft gehouden."

L. heeft het misbruik bekend. Hij wilde zijn zoon "een fijn gevoel" geven. Maar volgens de rechtbank had de man ook andere motieven. "Verdachte heeft zijn eigen seksuele behoeften en belangen duidelijk vooropgesteld, waarbij hij voorbij is gegaan aan het leed dat hij hiermee bij het slachtoffer heeft veroorzaakt."

De man, die aan geestelijke stoornissen lijdt, zag niet in welk leed hij zijn zoon toebracht. Het misbruik stopte toen de zoon op zijn twintigste uit huis ging. De zoon deed op latere leeftijd meerdere zelfmoordpogingen. "Hij zal wat hem is overkomen zijn leven lang met zich meedragen", schrijft de rechtbank in het vonnis.

