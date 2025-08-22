Terug

Trein in Zwolle stilgezet vanwege verdachte met vuurwapen

Trein in Zwolle stilgezet vanwege verdachte met vuurwapen

Crime

Vandaag, 07:17

De politie heeft donderdagavond op station Zwolle een 20-jarige man uit een trein gehaald die een wapen bij zich had.

De hulpdiensten kregen even na 21.30 uur de melding dat iemand een vuurwapen bij zich had in de trein. Die werd op station Zwolle stilgezet en daar bleek dat de man inderdaad een wapen bij zich had.

De politie onderzoekt om wat voor wapen het gaat.

ANP

