Trein in Zwolle stilgezet vanwege verdachte met vuurwapen

Crime
Vandaag, 07:17
De politie heeft donderdagavond op station Zwolle een 20-jarige man uit een trein gehaald die een wapen bij zich had.
De hulpdiensten kregen even na 21.30 uur de melding dat iemand een vuurwapen bij zich had in de trein. Die werd op station Zwolle stilgezet en daar bleek dat de man inderdaad een wapen bij zich had.
De politie onderzoekt om wat voor wapen het gaat.
Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland?
ANP
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.