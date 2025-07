Neergestoken vrouw in Wierden buiten levensgevaar, verdachte overleden

De vrouw die maandagochtend gewond werd gevonden in een woning in het Overijsselse Wierden, is buiten levensgevaar. Dat meldt de politie. Een man die kort daarna dood werd aangetroffen in de buurt, wordt verdacht van het neersteken van de vrouw. De twee woonden samen in het huis aan het Stationsplein.

Volgens de politie is er geen sprake van betrokkenheid van een derde persoon. Tubantia schrijft dat het om een echtpaar gaat, maar dat wil de politie niet bevestigen. Ook over de leeftijd van de twee wil de politie niets zeggen.

Hoewel de overleden man niet meer kan worden vervolgd, wordt hij toch als verdachte aangemerkt. Dat gebeurt volgens een woordvoerster om om te duiden wat er volgens de politie is gebeurd.

ANP