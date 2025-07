Bewoner neergestoken in woning Wierden, andere dood gevonden in omgeving

Bij een woning in Wierden is maandagochtend een dode gevonden, meldt de politie. Het gaat om een bewoner van de woning aan het Stationsplein. Buurtbewoners zijn geschokt, laten ze aan Hart van Nederland-verslaggever Ilse van Wingerden weten.

Hulpdiensten kregen rond 07.00 uur een melding van een steekincident in de Overijsselse plaats. In het huis werd ook een bewoner gewond aangetroffen, die naar een ziekenhuis is gebracht.

De politie sluit een incident in de relationele sfeer niet uit en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Getuigen of mensen met meer informatie worden verzocht contact op te nemen met de politie.