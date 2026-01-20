Volg Hart van Nederland
Drie Heracles Almelo-supporters opgepakt na vernielingen café in Nijverdal

Crime

Vandaag, 13:58 - Update: 25 minuten geleden

Drie Heracles Almelo-supporters zijn opgepakt na het vernielen van café 'In de Gauwe Geit' in het Overijsselse Nijverdal. Het incident gebeurde op dezelfde dag dat Heracles het in de Eredivisie moest opnemen tegen PEC Zwolle.

Het zou gaan over mannen van 30, 39 en 22 jaar oud en komen respectievelijk uit Geesteren, Nijverdal en Wierden. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging, meldt de politie dinsdag.

Op zoek naar confrontatie

Rond 10.30 uur kwamen op 2 november mensen met capuchons en gezichtsbedekking het terras op waarna ze spullen begonnen te vernielen. Ook zochten ze de confrontatie op. De politie zegt te vermoeden dat er vooraf contact is geweest met een groep die zich in het café bevond.

Volgens de politie waren zij zich aan het voorbereiden op een conflict. De politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen zullen volgen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

