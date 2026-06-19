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Man aangehouden voor dreigvideo gericht aan school Kampen

Crime

Vandaag, 14:07

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De politie heeft de man aangehouden die dreigingen uitte aan een basisschool in Kampen. De man is aangehouden in zijn woonplaats Oldambt, in de provincie Groningen. Hij wordt momenteel verhoord op het politiebureau.

De politie was vrijdagochtend zichtbaar en onzichtbaar aanwezig rond een school voor speciaal onderwijs. De man had een video op TikTok gedeeld waarin hij zei dat hij "33 kogels klaar heeft liggen" en dat mensen moeten uitkijken "want deze gek komt zo naar Kampen toe en gaat moorden plegen". De politie gaf in de ochtend al aan de dreiging serieus te nemen. De deur van de school waar het om ging zijn ook dicht.

Volgens De Gelderlander zou de man eerder een incident op de school hebben meegemaakt. Ook zegt hij voor eigen rechter te willen spelen.

Door Redactie Hart van Nederland

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