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Opnieuw zware explosie bij woning in Enschede, tweede in korte tijd

Crime

Vandaag, 09:00

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Enschede-Zuid is in de nacht van maandag op dinsdag opgeschrikt door een zware explosie bij een woning aan de Piksenbrink. De enorme knal was tot in het centrum van de stad te horen. Door de explosie raakte de woning flink beschadigd. Het is de tweede keer in korte tijd dat een woning in de wijk doelwit is van een explosie.

De explosie vond rond 03.00 uur plaats. Door de kracht van de klap sprongen meerdere ruiten en kwamen delen van de gevel op straat terecht. Omwonenden werden wakker van de harde knal en zijn flink geschrokken. Ook op grotere afstand was de explosie duidelijk te horen.

Uitgebreid onderzoek

De politie kwam na de melding ter plaatse en is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de explosie. Daarbij zijn ook specialisten van het Team Explosieven Veiligheid (TEV) en de Forensische Opsporing ingezet. Zij hebben onder meer sporenonderzoek verricht.

De politie roept getuigen op zich te melden. Mensen die iets verdachts hebben gezien of gehoord, worden gevraagd contact op te nemen. Ook camerabeelden van bijvoorbeeld deurbel- of beveiligingscamera's kunnen volgens de politie belangrijk zijn voor het onderzoek.

Opnieuw explosie in Enschede-Zuid

Het is niet de eerste keer dat de wijk wordt getroffen door een explosie. Op maandag 19 oktober was het ook raak bij een woning aan de Vassebrink. Ook die explosie was in grote delen van Enschede te horen.

Of er een verband bestaat tussen beide explosies, is niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

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