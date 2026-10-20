Zware explosie bij woning in Enschede laat ravage achter

Een zware explosie heeft maandagavond flinke schade aangericht aan een woning aan de Vassebrink in Enschede. De knal was volgens een correspondent in vrijwel de hele stad te horen. De voorgevel van de woning is volledig verwoest.

De politie heeft de omgeving ruim afgezet en onderzoekt de toedracht van de explosie.

Brokstukken liggen op straat

Rond 21.30 uur werden buurtbewoners opgeschrikt door een enorme knal. De brandweer werd ingeschakeld en ter plaatse bleek een zware explosie te hebben plaatsgevonden. De kracht ervan is duidelijk zichtbaar: de voorgevel is volledig verwoest en de straat ligt bezaaid met brokstukken. Glas, hout en andere bouwmaterialen zijn door de lucht gevlogen.

Ook een geparkeerde auto voor de woning raakte beschadigd. Volgens de correspondent is de volledige achterruit uit het voertuig geblazen.