Man legt explosief in schap Enschede, dagen later ontploft het

Crime

Vandaag, 21:39

Het explosief dat vorige maand ontplofte in een supermarkt aan de Esmarkelaan in Enschede lag al ruim drie dagen in het winkelschap. Dat meldt RTV Oost. Op beelden is te zien hoe een man op 13 maart een voorwerp achterlaat in de supermarkt. De verdachte wordt nog gezocht.

In de nacht van 16 op 17 maart explodeerde het voorwerp. Supermarktmedewerkers troffen die ochtend een ravage aan en hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De winkel bleef de hele dag gesloten voor onderzoek. Het is nog niet duidelijk wat precies is ontploft.

Buurtbewoners tastten in het duister over wat er in de supermarkt was ontploft:

'Ontzettend veel risico'

"We moeten er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als de explosie had plaatsgevonden in een druk winkeluurtje", vertelt politiewoordvoerder Amber Maatsluis in het opsporingsprogramma Plaats Delict. "De verdachte heeft ontzettend veel risico genomen. Daarom nemen we deze zaak hoog op en willen we zo snel mogelijk weten wie de man is."

De politie is dringend op zoek naar de dader. Het gaat om een man met een baard. Hij droeg een lange jas, een pet en rugzak.

In bovenstaande video zie je hoe de verdachte het voorwerp achterlaat in de supermarkt.

Door Redactie Hart van Nederland

