Explosief ontploft in supermarkt Enschede: onderzoek volop bezig

In een supermarkt aan de Esmarkelaan in Enschede is dinsdag een explosief ontploft. Meerdere specialisten, waaronder de EOD en Team Explosieven Verkenning, kwamen ter plaatse.

De schade bleef beperkt tot spullen, er raakte niemand gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De politie neemt de zaak 'zeer serieus'.

Het explosief is inmiddels in beslag genomen en wordt verder onderzocht. De recherche is nog volop bezig met het verzamelen van informatie, zoals camerabeelden en verklaringen van personeel en klanten.

