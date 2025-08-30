Bewoner azc Albergen beschoten vanuit uit auto

Een bewoner van het asielzoekerscentrum in het Twentse Albergen is vrijdagavond getroffen door iets dat werd "afgeschoten" vanuit een langsrijdende auto. Volgens de politie heeft de man er een rode plek aan overgehouden. Hij is voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel.

Wat er precies is afgeschoten kon een woordvoerster nog niet delen. Ze gaat ervan uit dat het projectiel niet specifiek op deze azc-bewoner was gericht. De man stond buiten het pand op de Gravendijk met een paar anderen.

Zeker is in elk geval dat er niet is geschoten met een vuurwapen of nepvuurwapen. De politie houdt het op 'bedreiging of eenvoudige mishandeling'. Er is nog geen verdachte in beeld.

De komst van een asielzoekerscentrum naar Albergen (gemeente Tubbergen) leidde een paar jaar geleden tot veel protesten, die een grimmig karakter hadden. Er werd onder meer brand gesticht en de burgemeester werd bedreigd. Daar is volgens de politie niet veel meer van te merken nu het azc eenmaal is geopend.

ANP