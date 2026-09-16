Veroordeelde in moordzaak Derk Wiersum opgepakt in Parijs

De voortvluchtige Oussama B. (29) is woensdagochtend opgepakt in Parijs. Het Openbaar Ministerie bevestigt zijn arrestatie aan Hart van Nederland, na berichtgeving van het AD. B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim elf jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Derk Wiersum.

Volgens het AD werd B. op vliegveld Paris-Charles de Gaulle uit de rij gehaald nadat hij vanuit Marokko naar Parijs was gevlogen.

Overlevering kan maanden duren

Het OM laat weten dat nu een overleveringsprocedure wordt gestart om B. naar Nederland te krijgen. Hoe lang dat duurt, is niet duidelijk. Dat kan volgens het OM dagen, maar ook maanden duren. Na zijn overlevering moet B. zijn gevangenisstraf van ruim elf jaar uitzitten.

Zijn advocaat Wesley van Soest zegt tegen het AD dat zijn cliënt ook opgelucht is. "Na drie jaar lang op de vlucht te zijn geweest is cliënt moe van het winnen van die klopjacht."

Rol bij voorbereiding moord

Volgens het gerechtshof hoorde B. bij een groep die in de periode voor de moord verkenningen uitvoerde rond de woning en het kantoor van Wiersum. Ook leverde de groep auto's die door de schutters bij de moord zijn gebruikt.

Wiersum werd in september 2019 voor zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij was advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces.