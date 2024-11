Halloweenhuis opnieuw doelwit in Ouderkerk, twee mannen opgepakt

Opnieuw is het gezin met de uitgebreid versierde halloweentuin in Ouderkerk aan den IJssel doelwit geworden van vandalisme en intimidatie. Nadat hun huis eerder al werd bekogeld met eieren en spullen werden vernield, werd afgelopen weekend ook een steen door de ruit gegooid en werden er dode ratten in de tuin gedumpt. Daarover schrijft Omroep West. De politie heeft twee mannen aangehouden.

Het incident vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. De aangehouden mannen, beiden 22 jaar oud en afkomstig uit Nijkerk en Woudenberg, zitten nog vast en worden verhoord. De vernielingen lijken doelbewust gericht op de familie, die met hun halloweentuin het christelijke dorp in de Krimpenerwaard flink opschudt. Bewoners bestempelen de tuin als "duivels" en "satanisch" en sommigen brachten anoniem brieven langs, waarin ze de familie vroegen om de decoraties te 'fatsoeneren'.

Ferry en Kimberly deden eerder hun verhaal uitgebreid bij Hart van Nederland. Je ziet het in de video bovenaan deze pagina.

'Wij gaan gewoon door'

Eerder kregen Ferry en Kimberly ook een bos bloemen met een brief waarin stond: "Zie het licht, hou van Jezus." Daarnaast verscheen er een groep jongeren aan de deur die hen dwong de decoraties weg te halen. "Dat ging echt te ver", aldus Ferry tegen Hart van Nederland. Ondanks alle intimidaties laat het gezin zich niet afschrikken. "Wij gaan gewoon door", zei Kimberly eerder.

Ook de nabijgelegen Koningin Wilhelminaschool mengt zich inmiddels in de discussie. Schooldirecteur Christiaan de Leeuw stuurde een brief aan de leerkrachten over de onrust onder leerlingen rond de halloweentuin en pleit ervoor om "Jezus als voorbeeld te nemen in dit conflict."