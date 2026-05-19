Meer drugs gevonden tussen fruit in Lidl-winkels

Crime

Vandaag, 15:01

Er is maandag meer drugs gevonden tussen het fruit bij Lidl-filialen. Eerder werd bekend dat er maandag al drugs was aangetroffen bij Lidl-vestigingen in Den Bosch en Sint-Oedenrode, nu blijkt er ook drugs te zijn gevonden bij in ieder geval één vestiging in Limburg. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De drugs werden gevonden, verstopt tussen partijen fruit. Het fruit zat in grote dozen die afkomstig waren van hetzelfde distributiecentrum als bij eerdere vondsten van verdovende middelen.

Politie onderzoekt de zaak

De politie onderzoekt waar de drugs vandaan komen, voor wie de partij bestemd was en wie erachter zit. Daarbij werkt de politie nauw samen met de supermarktketen.

Tot nu toe is er geen enkele aanwijzing dat Lidl betrokken is bij de zaak. Een woordvoerder van de supermarktketen laat weten dat het onderzoek in handen is van de politie. "In het belang daarvan doen wij geen verdere uitspraken", aldus de woordvoerder.

Door ANP

Drugs tussen fruit gevonden in 2 Brabantse supermarkten
