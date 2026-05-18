Drugs tussen fruit gevonden in 2 Brabantse supermarkten

Crime

Vandaag, 17:41

Bij twee supermarkten in Noord-Brabant zijn maandag verdovende middelen gevonden. Het gaat om een supermarkt in Sint-Oedenrode en in Den Bosch. Dat meldt de politie.

Rond 15.00 uur meldde de politie op X dat er een hoeveelheid verdovende middelen is aangetroffen tussen een partij fruit bij een supermarkt in Sint-Oedenrode. De drugs zijn inmiddels afgevoerd en vernietigd.

Twee uur later, om 17.00 uur, schrijft de politie op X dat er ook verdovende middelen zijn gevonden bij een supermarkt aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch, zo'n 25 kilometer verderop. Ook bij deze supermarkt zaten de drugs tussen een partij fruit.

De politie kan over beide vondsten nog niets delen. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe de verdovende middelen tussen het fruit terecht zijn gekomen. Het is onbekend of er al aanhoudingen zijn verricht. Ook is nog niet bekend of de twee zaken iets met elkaar te maken hebben.

Door Redactie Hart van Nederland

