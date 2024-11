Ook drugspakketten aangespoeld langs kust bij Ouddorp en Rockanje

Afgelopen weekend zijn ook langs de kust bij Ouddorp, Rockanje en Oostvoorne in Zuid-Holland pakketten aangespoeld waar mogelijk drugs in zitten. Volgens een politiewoordvoerster gaat het zeker om 37 kilo. In Scheveningen werd op vrijdag en zaterdag al voor ruim 350 kilo aan pakketten gevonden langs de Noordzeekust, vermoedelijk gevuld met drugs.

De politie vraagt mensen die een verdacht pakket vinden om het niet te openen maar om direct 112 te bellen. "Ook is het belangrijk dat mensen weten dat het meenemen en in bezit hebben van zo'n pakket strafbaar kan zijn en bovendien gevaarlijk", zegt de woordvoerster. Het onderzoek naar de herkomst van de pakketten is nog in volle gang.

Afgelopen zondag gingen mensen op de stranden van Scheveningen op zoek naar de aangespoelde drugs. Dat zie je in de video bovenaan.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP