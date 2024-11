Mensen zoeken ook deze zondag nog steeds naar aangespoelde drugs

Opnieuw zijn er mensen op de stranden van Scheveningen op zoek naar aangespoelde drugs. Vrijdag en zaterdag spoelden er pakketten aan, mogelijk met cocaïne. Mensen hopen de drugs te vinden en mee te nemen, maar het is niet duidelijk of dit ook gelukt is.

Een vinder van een pakket heeft de politie vrijdag gewaarschuwd. Daarop hebben een politiehelikopter en een vliegtuig van de kustwacht de kustlijn afgezocht. De gevonden pakketten worden vernietigd, meldt de politie.

Een politiewoordvoerder raadt mensen die pakketten vinden aan deze niet zelf te openen, maar de politie in te lichten. Gisteravond en vannacht heeft de politie mensen weggestuurd en beboet die aan het zoeken waren. De boetes waren volgens de NOS voor mensen die zich niet konden legitimeren.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP