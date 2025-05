Nederlands stel ontvoert kinderen, opgepakt in Spanje

Een Nederlands echtpaar is in Spanje gearresteerd omdat ze hun drie minderjarige zonen hadden meegenomen zonder toestemming van de autoriteiten. Ze worden verdacht van ontvoering, meldt de Spaanse politie dinsdag aan persbureau Europa Press.

De man en de vrouw werden op zondag 18 mei tegengehouden. Ze wilden toen in de Zuid-Spaanse havenstad Tarifa met de kinderen een veerboot naar Marokko nemen. Nederland had een arrestatiebevel uitgevaardigd. De vader zou de Nederlandse nationaliteit hebben en de moeder zou een Spaanse zijn. Bij de aanhouding hadden ze veel geld en waardevolle spullen bij zich, waaruit volgens de politie blijkt dat ze niet van plan waren terug te keren.

Mishandeling

Een van de kinderen was gewond, mogelijk door mishandeling. Hij had een bloeding in de hersenen en breuken aan een bovenarm, een elleboog en een scheenbeen. De ouders waren niet met het kind naar een arts gegaan, en dit had volgens de politie dodelijk kunnen zijn. Spanje heeft het kind alsnog naar een kliniek gebracht.

De ouders zijn naar een gevangenis in Madrid vervoerd om aan Nederland te worden overgeleverd. De kinderen zijn opgevangen door een pleeggezin.

ANP