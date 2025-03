Onrust in Hoogeveen nadat belletje trekken escaleert, politie veegt plein leeg

Het is vrijdagavond opnieuw onrustig bij winkelcentrum De Grote Beer in Hoogeveen. Tientallen jongeren zorgen daar voor onrust. Volgens een correspondent ter plaatse werden er vuurwerkbommen afgestoken en is de deur van een appartementencomplex ingetrapt. De politie heeft drie mensen aangehouden.

Het is al een tijd onrustig in deze buurt nadat vorige week een potje belletje trekken helemaal uit de hand liep. Kinderen die op een deurbel drukten, zouden door bewoners naar binnen zijn getrokken. Dit leidde tot grote woede bij een groep jongeren, die de bewoners zelfs bedreigden, meldde Dagblad van het Noorden eerder.

60 jongeren

Dagenlang zouden zowel jongeren als bewoners elkaar hebben uitgedaagd, waardoor de situatie verder escaleerde. De politie moest tussen 20 en 24 februari meerdere keren ingrijpen om de rust te herstellen. De burgemeester voerde maandagavond zelfs een noodbevel uit om de politie extra bevoegdheid te geven.

Dat weerhield een grote groep jongeren niet om de confrontatie op te zoeken. Op sociale media zou zijn opgeroepen om opnieuw naar het winkelcentrum te komen. Volgens het AD gaven zo'n 60 jongeren daar gehoor aan. De groep zou het geweld met name gericht hebben op het huis van de bewoner waarbij vorige week werd aangebeld.

De politie bevestigt dat er vernielingen zijn verricht en dat er drie mensen zijn aangehouden. Of er jongeren of bewoners zijn aangehouden, is niet bekend. De politie veegde een plein bij een winkelcentrum aan de Grote Beer leeg. Rond 21.30 uur was de situatie in de buurt weer rustig, maar politie bleef nog wel enige tijd aanwezig.