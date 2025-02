Woning Hoogeveen belaagd na belletje trekken: noodbevel, jongeren trappen deuren in

Wat begon als een potje belletje trekken in de buurt van winkelcentrum De Grote Beer in Hoogeveen is vorige week volledig uit de hand gelopen. Kinderen die op een deurbel drukten, zouden door bewoners naar binnen zijn getrokken. Dit leidde tot grote woede bij tientallen jongeren, die zich vervolgens tegen de bewoners keerden en hen bedreigden, zo meldt Dagblad van het Noorden.

De gemeente Hoogeveen bevestigt aan de krant dat er tussen 20 en 24 februari meerdere meldingen van overlast binnenkwamen. Zowel bewoners als jongeren zouden elkaar hebben uitgedaagd, waardoor de situatie verder escaleerde. De politie moest meerdere keren ingrijpen om de rust te herstellen.

Woning belaagd

Op de avond van maandag 24 februari liep de spanning hoog op. Een groep jongeren verzamelde zich bij de bewuste woning en begon met stenen en andere voorwerpen te gooien. Deuren werden ingetrapt en er werden zelfs pogingen gedaan om het huis binnen te dringen. Ook agenten kregen beledigingen naar hun hoofd geslingerd.

Burgemeester Martijn Breukelman laat aan de krant weten dat de situatie zo bedreigend was dat de minderjarige bewoners tijdelijk ergens anders ondergebracht moesten worden. In een brief aan de gemeenteraad schrijft hij dat de dreiging groot was en verdere escalatie op de loer lag.

Om de rust te herstellen, vaardigde Breukelman diezelfde avond nog een noodbevel uit. Dit gaf de politie extra bevoegdheden om in te grijpen. De nacht verliep daarna rustig en sindsdien zijn er geen nieuwe incidenten gemeld.

Rust weer terug

De gemeente en politie hebben inmiddels gesprekken gevoerd met betrokkenen om de situatie te normaliseren. "Op deze manier is geprobeerd de situatie weer onder controle te krijgen", aldus burgemeester Breukelman in zijn brief.