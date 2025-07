Openbaar Ministerie mogelijk weken afgesloten van internet vanwege beveiligingsprobleem

Het Openbaar Ministerie (OM) zit mogelijk nog weken zonder internet. Vorige week werden alle interne systemen losgekoppeld na een waarschuwing van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) over een kwetsbaarheid in het systeem.

Volgens het OM is de oplossing complex en kost het tijd om alles weer veilig aan te sluiten. Het is nog niet duidelijk wanneer het probleem verholpen is.

Eerder werden gegevens van de politie buitgemaakt door hackers. Meer daarover zie je in deze video:

1:28 Nachtmerrie voor politie: contactgegevens van medewerkers gelekt

Strafzaken en zittingen

Door het volgen van noodprocessen moet het effect op de lopende strafzaken en zittingen beperkt worden. Ook zijn er afspraken gemaakt voor spoedeisende zaken en hebben zittingen van de raadkamer en het plannen van zittingen voorrang, aldus het OM.

De komende tijd wordt bekeken welke systemen weer veilig gebruikt kunnen worden. Enkele systemen om dossiers mee te bekijken zijn weer beschikbaar.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt! Meld je aan

Justitieminister David van Weel heeft de Tweede Kamer vorige week geïnformeerd over het beveiligingsprobleem. In een interne melding zijn ook OM-medewerkers op de hoogte gesteld. De kwetsbaarheid in de systemen is al sinds juni bekend, met waarschuwingen vanuit het NCSC dat kwaadwillenden toegang kunnen krijgen tot delen van het systeem.

Hart van Nederland/ANP