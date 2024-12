'OM: meer werkstraffen in plaats van celstraf'

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat voortaan veel voorkomende criminaliteit zoals winkeldiefstallen, mishandeling en rijden onder invloed veel vaker zonder tussenkomst van de rechter afhandelen. Dat meldt De Telegraaf.

In plaats van de daders naar de rechter te sturen, wil het OM hen nu straffen met werkstraffen, boetes of andere sancties via een zogenoemde strafbeschikking. Dit blijkt uit een interne mail van prof. dr. mr. Rinus Otte, voorzitter van het college van procureurs-generaal.

Het gaat hierbij om strafbare feiten waarvoor maximaal zes jaar gevangenisstraf staat. Denk hierbij aan eenvoudige mishandeling, diefstal, openbare dronkenschap, bedreiging, rijden onder invloed, ordeverstoring, bedelen en vandalisme. Door deze zaken sneller en zonder tussenkomst van de rechter af te handelen, wil het OM de werkdruk verlagen en de strafzaak sneller afdoen.