OM klaagt drie mannen aan voor verwoestende explosie tijdens jaarwisseling Midwolda

Met een flinke flits en een oorverdovende knal werd het Groningse Midwolda tijdens de afgelopen jaarwisseling opgeschrikt. De knal werd niet veroorzaakt door sierlijk vuurwerk, maar door een vuurwerkbom, waarbij meerdere mensen gewond raakten en aanzienlijke schade werd aangericht aan woningen en auto's. Nu, bijna een jaar later, wil het Openbaar Ministerie drie mannen voor de rechter brengen wegens het opzettelijk veroorzaken van de explosie.

Volgens het OM is de explosie ontstaan in een lanceerinrichting die was bedoeld voor het afschieten van zwaar vuurwerk. De verdachten zijn twee mannen van 22 en een man van 52 jaar oud. Justitie heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de verdachten terecht moeten staan.

Over de afhandeling van de zaken van andere betrokkenen, die een kleinere rol hebben gespeeld, neemt het OM later een beslissing. De politie meldde destijds dat de totale groep uit zeven verdachten bestond.

Uitvoerig onderzoek

Er is "zeer uitvoerig onderzoek" verricht naar de explosie, aldus het OM. Het opsporingsteam van de politie werkte hierbij samen met het Nederlands Forensisch Instituut en zette onder meer een speciale drone in.