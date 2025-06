Rijbewijs kwijt na straatrace: vier jonge mannen scheuren 176 km/u over 80-weg

Vier jonge mannen zijn maandagavond hun rijbewijs kwijtgeraakt na een bizarre snelheidsactie op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg. Rond 21.10 uur zagen agenten tijdens een controle vier auto's tegelijk met snelheden tussen de 165 en 176 kilometer per uur voorbij razen. Op die weg is slechts 80 kilometer per uur toegestaan.

De politie spreekt van een uitzonderlijke situatie. "De finish was blijkbaar dichterbij dan gedacht", meldt de politie op Instagram. Het gaat om mannen van 22 en 23 jaar oud uit Kaatsheuvel, Waalwijk en Loon op Zand. Drie van hen zijn beginnende bestuurders.

Eerder was er ook een straatrace in Tilburg, dat liep alleen niet zo goed af. Die beelden zie je bovenaan dit artikel.

Rijbewijs afgepakt

Alle vier moesten hun rijbewijs direct inleveren. Ze zijn aangemeld voor een verplichte educatieve maatregel bij het CBR. De verkeersofficier van justitie beslist later of ze hun rijbewijs terugkrijgen. De politie waarschuwt: wie zo hard rijdt, wordt hard aangepakt.