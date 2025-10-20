Doodsbedreigingen voor jongen (17) na slaan vrouw in Raamsdonksveer: ‘Heksenjacht’

De 17-jarige jongen die vorige week in Raamsdonksveer een vrouw een klap gaf nadat zij hem aansprak op zijn gedrag, wordt op meerdere fronten belaagd. Hij krijgt doodsbedreigingen, zijn foto circuleert op sociale media en ook zijn familie krijgt het zwaar te verduren. "Dit is een heksenjacht", zegt zijn advocaat Mark Broere.

Volgens Broere gaat de jongen momenteel niet naar zijn werk en is zijn hele familie de dupe van de viraal gegane video. "Zijn vader, ondernemer in de gemeente, krijgt ineens slechte reviews op Google", vertelt Broere aan het AD. Eén van die reacties luidt: "Slecht bedrijf. Oja, daarnaast slaat zijn zoontje oude vrouwen."

Door de aanhoudende onrust door hangjeugd in Raamsdonkveer is er een noodverordening uitgeroepen. Volgens inwoners van de gemeente duurt het teisteren al weken, zo is te zien in de onderstaande video:

2:04 Noodverordening in Raamsdonkveer na wraak op dader schokkende fatbike-mishandeling

Uit zijn verband getrokken

De eerste video waarin te zien is hoe de jongen de vrouw slaat, is volgens zijn advocaat uit zijn verband getrokken. "Mensen zien alleen een korte video waarin te zien is wat mijn cliënt doet ten opzichte van de vrouw", stelt Broere tegenover het AD. "Maar ze zien niet wat eraan voorafging. Die mevrouw sprak een jongen aan over vuurwerk en greep een 13-jarige bij de nek. Mijn cliënt is vervolgens zelf ook bij zijn keel gegrepen. Na het incident heeft hij nog geprobeerd het uit te praten met de vrouw."

De jongen uit Raamsdonksveer wordt verdacht van mishandeling. Wanneer hij voor de rechter moet verschijnen, is nog niet bekend.