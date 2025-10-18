Terug

Noodverordening in Raamsdonkveer na wraak op dader schokkende fatbike-mishandeling

Crime

Vandaag, 23:16

Raamsdonkveer wordt geteisterd door hangjeugd. Ze steken illegaal vuurwerk af waardoor mensen niet kunnen slapen en als iemand er iets van zegt krijgt die rake klappen. Dat gebeurde afgelopen maandag bij een vrouw die haar hond uitliet. Vervolgens zijn de daders weer opgezocht en in elkaar geslagen, en staan inmiddels adressen en namen van beide partijen online. De burgemeester heeft een noodverordening uitgeroepen tot maandagochtend, want de rust moet weer terugkeren in de gemeente.

"Het is al weken hier bezig", vertelt een inwoner van Raamsdonkveer aan Hart van Nederland. "We maken al tijden meldingen via de gemeente-app maar het moest fout gaan voordat er iets gebeurde." Hij verwijst naar de vrouw die afgelopen maandag is geslagen nadat ze jongeren aansprak over vuurwerk. Het filmpje hierover ging viraal op sociale media, waarna er een klopjacht ontstond op de dader.

Noodverordening

De onrust ging van kwaad tot erger en resulteerde uiteindelijk in een noodverordening van burgemeester Madeleine van Toorenburg. "Er komen signalen van inwoners die zich onveilig voelen in hun eigen buurt. Mensen die iets zeggen over vuurwerk op straat, worden soms zelfs geïntimideerd of bedreigd. Dat is onacceptabel", aldus de burgemeester.

De noodverordening geldt tot maandag 20 oktober 10.00 uur.

Door Redactie Hart van Nederland

