Man (40) opgepakt voor dood vrouw (58) in Zaandam

Een 40-jarige man uit Zaandam is donderdagmiddag opgepakt in Amsterdam omdat hij mogelijk betrokken is bij de dood van een 58-jarige vrouw in die Noord-Hollandse stad, meldt de politie.

De vrouw werd donderdagochtend gewond gevonden in een woning aan de Pinasstraat in Zaandam, waar zij tijdens een reanimatie overleed. De politie gaat uit van een misdrijf.

De politie verspreidde eerder op de dag een signalement van een mannelijke verdachte. De man die nu is opgepakt "voldoet aan het signalement", aldus de politie. De rol van de verdachte bij het overlijden van de vrouw wordt onderzocht.

ANP