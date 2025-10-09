Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man (40) opgepakt voor dood vrouw (58) in Zaandam

Crime

Vandaag, 19:09

Link gekopieerd

Een 40-jarige man uit Zaandam is donderdagmiddag opgepakt in Amsterdam omdat hij mogelijk betrokken is bij de dood van een 58-jarige vrouw in die Noord-Hollandse stad, meldt de politie.

De vrouw werd donderdagochtend gewond gevonden in een woning aan de Pinasstraat in Zaandam, waar zij tijdens een reanimatie overleed. De politie gaat uit van een misdrijf.

De politie verspreidde eerder op de dag een signalement van een mannelijke verdachte. De man die nu is opgepakt "voldoet aan het signalement", aldus de politie. De rol van de verdachte bij het overlijden van de vrouw wordt onderzocht.

ANP

Lees ook

Dode vrouw gevonden in woning Zaandam, politie op zoek naar man
Dode vrouw gevonden in woning Zaandam, politie op zoek naar man

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.