Dode vrouw gevonden in woning Zaandam, politie op zoek naar man

Crime

Vandaag, 12:19

In Zaandam is donderdagochtend een vrouw overleden in een woning aan de Pinasstraat. De politie kreeg rond 09.30 uur een melding over een gewonde vrouw. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en hebben geprobeerd haar te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak en zegt "met alle scenario’s rekening te houden". "We sluiten een misdrijf zeker niet uit", laat een woordvoerder weten.

Burgernetactie

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie probeert intussen via Burgernet een man te vinden "die ons antwoorden kan geven" over wat er zich in de woning heeft afgespeeld.

Of hij verdachte is, "moet nog blijken", aldus de woordvoerder. In het zoekbericht wordt gewaarschuwd de man niet zelf te benaderen.

Door ANP

