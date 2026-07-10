Man (18) aangehouden na vondst dode in Zaandam

De politie heeft een 18-jarige inwoner van Zaandam aangehouden nadat donderdagavond een dode was gevonden op de Kleine Tocht in die plaats. Die bleek slachtoffer te zijn geworden van een verkeersongeval.

De 18-jarige meldde zich bij de politie na een getuigenoproep. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het ongeluk.

De politie zocht ook naar een witte Volkswagen Golf met schade en een gebroken voorruit. Die is elders in Zaandam gevonden en in beslag genomen.

Het slachtoffer was een 32-jarige man uit Zaandam.