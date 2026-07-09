Dode gevonden in Zaandam: politie vermoedt dodelijk verkeersongeval

De politie heeft donderdagavond een overleden persoon aangetroffen aan de Kleine Tocht in Zaandam. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat het slachtoffer is omgekomen bij een verkeersongeval.

Kort voor 21.00 uur verspreidde de politie via Burgernet een oproep om uit te kijken naar een witte Volkswagen Golf met schade en een gebroken voorruit.

Persoon aangehouden

Inmiddels heeft zich een persoon bij de politie gemeld. Deze persoon is aangehouden. "De rol van deze persoon wordt onderzocht", laat de politie weten. De betreffende auto is teruggevonden en in beslag genomen voor onderzoek.

De politie onderzoekt de toedracht van het incident en roept getuigen op zich te melden.