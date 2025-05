Struikelstenen beklad met graffiti in Amsterdam: 'Weerzinwekkende daad'

De bekladding van struikelstenen in Amsterdam-Oost is "een weerzinwekkende daad die alleen verliezers kent", vindt de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB). Eerder deze week werd ontdekt dat tien struikelstenen in de Ruyschstraat waren besmeurd met "graffiti die verwijst naar antisemitische complottheorieën".

"Door struikelstenen te bekladden, onteer je de herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust", stelt de NCAB. Behalve de struikelstenen waren ook beelden in het Oosterpark beklad met leuzen tegen Israël. Stadsdeelbestuurder Jan-Bert Vroege deelde hiervan woensdagavond beelden op X.

Tachtig jaar na de bevrijding is er nog altijd grote vraag naar struikelstenen. In de video bovenaan zie je hoe deze worden gemaakt.

"Onacceptabel en ronduit schandalig", noemde burgemeester Femke Halsema het eerder al. "Dit is zeer kwetsend voor onze Joodse gemeenschap." De graffiti is inmiddels verwijderd en er is melding gedaan bij de politie van de bekladding.

