Celstraffen tot bijna 12 jaar voor moord op Even Henok (19) uit Purmerend

De rechtbank Noord-Holland heeft vrijdag celstraffen tot bijna twaalf jaar opgelegd aan twee mannen die vorig jaar betrokken waren bij de moord op de 19-jarige Even Henok uit Purmerend.

Tayron D.M. (20) uit Amsterdam kreeg de hoogste straf: 11 jaar en 9 maanden. Marouane van E. (21) uit Purmerend is veroordeeld tot 9 jaar en 10 maanden cel. Dat is fors lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, die had eerder nog 18 jaar geëist.

De dodelijke schietpartij

Het incident gebeurde op 12 februari 2024, toen twee rivaliserende groepen afspraken bij het station in Purmerend voor een confrontatie. Tijdens het geweld raakte Even Henok dodelijk gewond door meerdere schoten, en een 19-jarige man uit Medemblik liep ernstige verwondingen op door een steek- en schotwond. Voor het steken van deze man werd een 17-jarige Amsterdammer veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en een voorwaardelijke jeugd-tbs.

Volgens het OM loste Van E. de eerste twee schoten, waarna M. mogelijk het vuurwapen overnam. Wie precies het dodelijke schot afvuurde, is niet met zekerheid vast te stellen. Beveiligingscamera’s legden vier schoten vast en op de plaats delict vond de politie vier hulzen, waarvan er twee DNA bevatten van de minderjarige verdachte.

Langdurige ruzie

De langdurige ruzie tussen de groepen zou zijn ontstaan op een festival in 2023 en leidde sindsdien tot meerdere gewelddadige incidenten, waaronder mishandelingen, bedreigingen, een explosie en steekpartijen.

Vlak voor de fatale schietpartij gingen de drie hoofdverdachten naar een woning in Amsterdam om iemand te bedreigen. Een 12-jarig meisje deed de deur open, waarna M. het wapen onder zijn jas hield terwijl Van E. riep: "Niet schieten!"

Een vierde verdachte, de 20-jarige Belg Seif O., sloeg en schopte de man uit Medemblik, maar werd zelf aangevallen met een hamer. Tegen hem eist het OM een celstraf van 100 dagen.

Niets geleerd

Volgens de officier van justitie hebben de verdachten niets geleerd van eerdere veroordelingen onder het jeugdstrafrecht. "Ze voelen zich boven elke wet- en regelgeving verheven. Ze hebben een middelvinger opgestoken naar de kansen die de rechtbank en de hulpverlening hen hebben gegeven," zei de aanklager.