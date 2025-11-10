18 jaar cel geëist voor dodelijke schietpartij Purmerend

Het Openbaar Ministerie heeft maandag achttien jaar cel geëist tegen twee jonge mannen voor de moord op de 19-jarige Even Henok uit Purmerend. Het gaat om de 20-jarige Tayron D. M. uit Amsterdam en de 21-jarige Marouane van E. uit Purmerend. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor het dodelijke schietincident op 12 februari vorig jaar.

Die avond kwamen twee rivaliserende groepen bij het station in Purmerend samen voor een afgesproken confrontatie. Tijdens het geweld raakte ook een 19-jarige man uit Medemblik zwaargewond. Hij werd gestoken en liep een schotwond op.

Ruzie escaleert in geweld

De langdurige ruzie zou ontstaan zijn op een festival in 2023. Sindsdien volgde een reeks gewelddadige incidenten, waaronder mishandelingen, bedreigingen, een explosie en meerdere steekpartijen. Bij een steekincident op 1 juli 2023 ontsnapte een slachtoffer op het nippertje aan de dood door een slagaderlijke bloeding.

Wie loste het fatale schot?

Beveiligingscamera’s in de buurt legden vier schoten vast, en op de plaats delict vond de politie vier hulzen. Op twee daarvan werd DNA aangetroffen van een 17-jarige Amsterdammer, die volgens het OM de man uit Medemblik met een mes heeft gestoken. Omdat hij minderjarig is, behandelt de rechtbank zijn zaak achter gesloten deuren.

Volgens het OM loste Van E. de eerste twee schoten om 20.02 uur. Daarna zou M. mogelijk het vuurwapen hebben overgenomen. Wie uiteindelijk het dodelijke schot afvuurde, is niet met zekerheid vast te stellen.

'Niet schieten'

Vlak voor de dodelijke schietpartij gingen de drie verdachten naar een woning aan de Josephus Jittastraat in de Amsterdamse wijk Geuzenveld-Slotermeer om iemand te bedreigen. Toen een meisje van 12 jaar de deur opendeed, hield M. naar eigen zeggen het wapen onder zijn jas, terwijl Van E. riep: "niet schieten.".

Een vierde verdachte in de zaak is de 20-jarige Belg Seif O. Hij zou eerder op de dag een filmpje hebben gemaakt met het vuurwapen dat later bij de schietpartij werd gebruikt. Tijdens de confrontatie sloeg en schopte hij de man uit Medemblik, maar werd zelf aangevallen met een hamer. Het OM eist tegen hem een celstraf van 100 dagen.

Geen verantwoordelijkheid genomen

Volgens de officier van justitie hebben de verdachten niets geleerd van hun eerdere veroordelingen onder het jeugdstrafrecht. "Ze voelen zich boven elke wet- en regelgeving verheven. Ze hebben een middelvinger opgestoken naar de kansen die de rechtbank en de hulpverlening hen hebben gegeven," zei de aanklager. Het OM verwijt de mannen bovendien dat zij, ondanks hun ontkenning, geen verantwoordelijkheid hebben genomen voor hun aandeel in de schietpartij.

De rechtbank doet op 19 december uitspraak.