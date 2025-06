Dode in woning Purmerend is 58-jarige man

De persoon die zondag om het leven kwam in Purmerend, is een 58-jarige man uit die plaats. Dat meldt de politie, die zondag berichtte dat het ging om een melding van een steekincident in een woning.

De man werd zwaargewond aangetroffen aan het Cavaljéplein en overleed kort daarna. Onduidelijk is nog wat zich heeft afgespeeld en of de man de bewoner van het huis was.

Het is onduidelijk of er een verdachte in beeld is of dat iemand is aangehouden. De politie zegt momenteel geen verdere informatie te kunnen geven over de zaak.

ANP